Open VLD vindt dat er te veel beknibbeld wordt op sportclubs: “170 miljoen besparen, dat was niet de afspraak”

De federale regering kwam tijdens de begrotingsbesprekingen overeen dat de sociale en fiscale voordelen die topsporters en profclubs krijgen, moeten worden aangepakt. Straks moeten profs – die heel weinig sociale bijdragen betalen – meer RSZ betalen. Goed voor in totaal 30 miljoen euro. Daarnaast moet er 10 miljoen in het laatje komen door ook te snijden in de fiscale voordelen voor de clubs zelf. Die moeten nu een groot deel van de bedrijfsvoorheffing niet doorstorten en mogen dat geld gebruiken voor de jeugdopleiding en jeugdspelers. Alleen gebruiken veel clubs dat geld voor andere dingen, zoals de lonen van jonge topspelers.

Financiënminister Van Peteghem werkte intussen een voorstel uit over dat fiscale luik. Maar volgens Lachaert brengt dat geen 10, maar 170 miljoen euro op. “Dat was niet de afspraak. Het is ook niet de bedoeling om de hele sportsector in de problemen te brengen”, reageerde de Open VLD’er dit weekend. Volgens hem is binnen de regering afgesproken om de impact van het voorstel te bestuderen en indien nodig bij te sturen.

Een aanpassing moet er ook komen van de datum van inwerkingtreding van de maatregel. Die is nu voorzien voor 1 januari, maar aangezien clubs al lang hun budgetten hebben vastgelegd en een wijziging midden in het seizoen moeilijk is, willen de liberalen ook dat nog wijzigen.