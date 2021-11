Advies van GEMS voor Overlegcomité: sluitingen in nachtleven, mondmaskers vanaf 9 jaar en telewerk

Het document dat de krant kon inkijken dateert van zondagavond en bevat verschillende voorstellen, zoals een nieuwe sluiting van het nachtleven en alle meest risicovolle activiteiten waar het mondmasker en de veiligheidsafstand niet gerespecteerd kunnen worden.

De GEMS heeft het ook over contactsporten met hoog risico of studentenactiviteiten. Voor die binnenactiviteiten, open voor het publiek, stellen de experts een “opschorting” voor van 3 à 4 weken. Daarna zou de coronapas enkel nog geldig zijn voor gevaccineerden of mensen die nog niet lang van het virus zijn genezen, en zou ook getest moeten worden bij het binnengaan. Voort stelt de GEMS voor om telewerk te verplichten tot de kerstvakantie. Ook pleiten de experts voor mondmaskers vanaf 9 jaar (vierde leerjaar) op school en op alle plaatsen waar het mondmasker verplicht is.

De terugkeer van de “bubbels” is niet aan de orde, maar de experts zouden wel willen dat meer nadruk wordt gelegd op het verminderen van contacten, met name door de Belgen ertoe aan te zetten minder dan vijf nauwe contacten per dag te hebben.

Vrijdag komt het Overlegcomité bijeen om over eventuele nieuwe maatregelen te beslissen. Alle voorstellen uit het advies van de GEMS zullen daar bekeken en besproken worden.