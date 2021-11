Hoffelijkheidscampagne moet komaf maken met agressie tegen afvalophalers

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval lanceren, met de steun van OVAM en Fost Plus, voor de zesde keer een hoffelijkheidscampagne. De “Week van het afvalteam” vraagt respect voor het werk van iedereen die instaat voor de afvalinzameling. Ook een compliment is daarbij op zijn plaats.

Meer dan 1 op de 3 afvalophalers (36 procent) krijgt minstens 1 keer per week te maken met verbale agressie, een stijging ten opzichte van 2019. Vijftien procent had zelfs te maken met fysieke agressie, ongeveer evenveel als in 2019. Vaak gaat het om onaangepast gedrag van andere weggebruikers. Bijna 1 op de 2 medewerkers van telefonische infolijnen is minstens 1 keer per week kop van jut, waarbij bellers roepen en schelden. Agressie tegen parkwachters op het recyclagepark is minder frequent. Maar toch krijgt ook 1 op de 4 van hen nog steeds minstens 1 keer per week te maken met verbale agressie.

“Een vlotte en efficiënte afvalinzameling is het resultaat van de samenwerking en inzet van heel wat diensten en medewerkers, sommigen zichtbaar in het straatbeeld, anderen niet. Het is cruciaal dat zij allen hun job kunnen doen, zo niet verandert onze omgeving in een stort en valt er niets te recycleren”, benadrukt Nathalie Debast, persverantwoordelijke van de VVSG.

“Campagnes als deze blijven nodig, al rekenen we natuurlijk ook op de vriendelijke inborst van de Vlamingen. Een ‘goedemorgen’ of ‘dankuwel’, het kost niets en toont dat het werk gewaardeerd wordt”, zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.