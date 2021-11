Regering van Alberto Fernández verliest meerderheid in Argentijns parlement

De centrumlinkse coalitie van de Argentijnse president Alberto Fernández heeft zondag bij gedeeltelijke parlementsverkiezingen de controle over beide kamers van het Parlement verloren. De president wordt daardoor in de laatste twee jaar van zijn mandaat gedwongen tot dialoog en consensus met de oppositie.

Na het tellen van meer dan 95 procent van de stemmen kwam zijn alliantie Frente de Todos (front van allen) op ruim 33 procent van de stemmen, de conservatieve beweging Juntos por el Cambio (samen voor verandering) van voormalig president Mauricio Macri (2015-2019) kreeg 42 procent.

De coalitie van Fernandez had al geen meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden. In de Senaat zou de meerderheid volgens de prognoses van 41 naar 35 zakken op een totaal van 72 senatoren. De opkomst was ruim 70 procent. In totaal mochten 34 miljoen mensen stemmen.

Eerste keer sinds 1983

“Als de cijfers worden bevestigd, is de meerderheid in de Senaat verloren”, verklaarde een regeringsbron. Het is de eerste keer sinds de terugkeer van de democratie in 1983 dat de Peronistische stroming de Senaat verliest.

Fernández riep zondagavond in een toespraak waarin hij de nederlaag erkende op tot een nieuwe fase en “een vruchtbare relatie” van de regering met het parlement “in het algemeen belang van het land”.

Fernández gaf verder aan dat hij “de nodige standvastigheid heeft behouden” om de belangen van het land te verdedigen met het oog op een “levensvatbare overeenkomst” met het Internationaal Monetait Fonds (IMF) waaraan Argentinië vanaf 2022 meer dan 19 miljard dollar moet terugbetalen, van een lening van 44 miljard dollar die onder Macri werd verstrekt.