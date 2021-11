Is de comeback van Zlatan Ibrahimovic bij Zweden al ten einde? “Ik weet niet of ik er in de play-offs zal bij zijn”

Door de nederlaag gaat Spanje rechtstreeks naar het WK in Qatar, terwijl Zweden nog vol aan de bak moet in de play-offs. “Het is nog een lange weg naar de play-offs” vertelde Ibrahimovic na afloop van de wedstrijd. “Ik weet niet eens of ik er dan nog bij ben.”

Ibrahimovic speelde voorlopig slechts 258 minuten sinds zijn comeback bij de Zweedse nationale ploeg. In totaal zit Ibrahimovic aan 120 interlands, goed voor 62 doelpunten.

De Zweedse bondscoach Janne Andersson hoopt dat Ibraimovic in maart nog bij de nationale ploeg zal zijn om de kwalificatie voor het WK veilig te stellen. “Als hij fit en gezond is, kan hij iets extra geven aan het team. Dat doet hij zowel op als naast het veld, ik ben erg gecharmeerd door hem. Hopelijk is hij erbij in maart.”

Toch is Ibrahimovic voorlopig fier op zijn terugkeer. “Alles was goed, alleen de resultaten niet. Dat hoort er helaas bij. Tegen Spanje brak één foutje ons zuur op. Ik denk dat we positief moeten zijn na zo’n goede wedstrijd”, aldus de aanvaller van AC Milan.

Ibrahimovic zal hoe dan ook de halve finale van de play-offs missen, want zondagavond kreeg de 40-jarige aanvaller een gele kaart waardoor hij geschorst is. Het is onduidelijk wanneer exact hij die gele kaart kreeg, want teammanager Stefan Petterson kon enkel bevestigen dat er een gele kaart werd uitgedeeld, maar hij wist niet waarvoor.

Hoogstwaarschijnlijk kreeg Ibrahimovic geel na een stevige en onnodige duw bij César Azpilicueta (zie video).