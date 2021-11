Aleksandar Mitrovic zet Ronaldo in de schaduw: emotionele Serviër lost schuld af met kwalificatiegoal tegen Portugal

De thriller tussen Portugal en Servië leverde een onbetwiste held op. Niet Cristiano Ronaldo maar oud-Anderlechtspits Aleksandar Mitrovic kopte zijn ploeg in de 90ste minuut naar het WK. “Hij is geen held, maar een icoon”, schrijven de Servische kranten. Met zijn goal lost een emotionele Mitrogol zijn schuld af voor zijn penaltymisser in de EK-barrage tegen Schotland.

Een wedergeboorte, anders is het seizoen van Aleksandar Mitrovic niet te noemen. De 27-jarige Serviër scoorde dit seizoen al twintig keer in zeventien wedstrijden voor Fulham, evenveel als in zijn meest productieve seizoen ooit bij Anderlecht. Vorig jaar kwam hij amper aan drie competitiegoals voor zijn Londense club. Maar voor zijn land Servië is hij altijd blijven scoren. In deze WK-kwalificatie al acht keer.

In een volgepakt Estadio da Luz in Lissabon zag Mitrovic vanop de bank hoe Renato Sanches Portugal op 1-0 had gebracht. De kansen van Servië zagen er op dat moment beroerd uit. Alleen winst leverde een rechtstreeks ticket voor Qatar op. Nog voor rust miskeek doelman Rui Patricio zich echter op een poging van Ajax-middenvelder Dusan Tadic. Pas bij het begin van de tweede helft stuurde bondscoach Dragan ‘Piksi’ Stojkovic zijn topschutter op het veld.

Servië zocht nadrukkelijker de 1-2, maar het zou duren tot de 90ste minuut en een prima voorzet van Tadic voor Mitrovic met een kopbal aan de tweede paal Servië verloste. Even daarvoor had hij nog een andere kans gemist. De spits werd meteen bedolven door zijn ploegmaats aan de cornervlag, Cristiano Ronaldo, die te weinig zijn stempel kon drukken greep zich naar de haren.

© ISOPIX

“Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik zou willen lachen en wenen tegelijk”, reageerde een emotionele Mitrovic tegenover de Servische tv. “We kwamen naar Portugal om te voetballen en te winnen. We waren de betere ploeg, speelden de tegenstander weg en wonnen verdiend.”

Voor Mitrovic is het doelpunt een emotionele goedmaker voor zijn penaltymisser tegen Schotland, anderhalf jaar geleden. Servië verloor toen de strafschoppenreeks in Belgrado waardoor Schotland het EK mocht spelen. “Als je eerlijk blijft en hard blijft werken, krijg je altijd een nieuwe kans”, zei Mitrovic. “We speelden met vertrouwen en ik voel diepe dankbaarheid en trots dat ik het Servische volk gelukkig heb kunnen maken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Servische pers noemde Mitrovic “niet de held maar een icoon van het Servische voetbal.” De spits was overigens niet de enige speler met een Belgisch verleden die de historische overwinning in Lissabon meemaakte. Met Strahinja Pavlovic (ex-Cercle), Sergei Milenkovic-Savic (ex-Genk) en Uros Spajic (ex-Anderlecht) stond er nog bekend Jupiler Pro League-volk in het winnende kamp. Portugal eindigt als tweede en speelt de barrages.