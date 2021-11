“Wij Belgen zijn kraks als het over zwart geld gaat”: hoe komt dat toch? Wie zijn de grootste foefelaars?

Zo’n 15,4 procent van wat we in ons land produceren, gebeurt in het zwart. Met andere woorden: de Belgische schaduweconomie bedraagt elk jaar 70,77 miljard euro, terwijl op bankrekeningen nog eens 44,6 miljard euro aan zwart geld geparkeerd staat. “Wij Belgen zijn kraks als het over zwart geld gaat”, zegt professor fiscaal recht Michel Maus. Hoe komt dat toch? Wie zijn de grootste foefelaars? En waarom blijven we ook in het zwart betalen wanneer dat financieel mínder interessant is?