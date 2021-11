Zeven jaar overleven in een bos op het ritme van de reeën. Dat is wat Fransman Geoffrey Delorme nodig had om zijn droom van vrijheid te kunnen beleven. Na zijn periode in het bos was hij fysiek helemaal op, maar wel een unieke ervaring rijker. “Mijn avontuur heeft me ­getoond wie ik ben en ik voel me goed in mijn vel. Je mag gewoon niet vergeten van waar je komt”, zegt hij.