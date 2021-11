In onderbroek en met de Servische vlag: Aleksandar Mitrovic viert kwalificatie voor WK uitbundig met meegereisde fans

Servië verraste zondagavond Portugal door met 1-2 te winnen Lissabon. De winning goal viel pas in het slot van de wedstrijd: Aleksandar Mitrovic knikte Servië met een rake kopbal naar Qatar, waardoor Cristiano Ronaldo en Co. nog aan de bak moeten in de barrages.

En of er gefeest werd door de Servische spelers achteraf. Afgelopen zomer waren de Serviërs er niet bij op het EK, maar nu hebben ze hun ticket richting Qatar beet. Ook Aleksandar Mitrovic genoot duidelijk van de kwalificatie. Wanneer de wedstrijd al een poos afgefloten was, kwam de ex-Anderlechtspits in zijn onderbroek en met een blikje Cola en een Servische vlag, naar buiten om nog even met de meegereisde fans te vieren. Het leverde deze heerlijke beelden op: