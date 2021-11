Servië heeft groepswinst ook te danken aan … een Nederlander: arbitrale dwaling uit maart breekt Portugal uiteindelijk zuur op, Ronaldo is woedend

Zondagavond verzekerde Servië zich van een ticket voor het WK in Qatar na een 1-2 overwinning in Portugal. Portugal moet nog barrages spelen, al zal het zich wel bekocht voelen dat het uiteindelijk tweede eindigde in zijn poule.

In maart namen Servië en Portugal het namelijk eerder al op tegen elkaar. Toen eindigde de wedstrijd op 2-2, al had Portugal die wedstrijd eigenlijk altijd moeten winnen. In de slotseconden van de wedstrijd scoorde Cristiano Ronaldo namelijk de 2-3, maar scheidsrechter Danny Makkelie en zijn lijnrechter oordeelden dat de bal niet over de achterlijn was. In de herhaling bleek dit duidelijk wel het geval te zijn, maar er was noch een VAR, noch doellijntechnologie aanwezig in Servië.

Ronaldo was zondagavond na afloop van de verloren wedstrijd tegen Servië dan ook woedend. Ongetwijfeld dacht de Portugees nog terug aan die bewuste fase in maart. Ronaldo zou ook niet tevreden zijn geweest met de defensieve aanpak van bondscoach Fernando Santos.

De bondscoach reageerde zelf nog op het voorval: “Hij zei nog tegen een andere speler dat hij eigenlijk in Servië de winnende treffer scoorde. Zijn woede is normaal, hij is gefrustreerd.”

