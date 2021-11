Van een origineel aanzoek gesproken: Italiaanse voetballer scoort en vraagt vriendin ten huwelijk tijdens doelpuntenviering

Zondagmiddag klopte Palermo Potenzo met 2-0 in de Italiaanse Serie C . Giuseppe Fella scoorde in de 51ste minuut het openingsdoelpunt, en had een bijzondere viering in petto.

De 28-jarige Italiaan vond er niets beter op dan tijdens zijn doelpuntenviering zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Dat deed hij door een shirt in de lucht te steken, waarop een tekening met de tekst “Wil je met me trouwen” te zien was.

De club zelf liet later op de avond weten dat de vriendin van Fella haar jawoord had gegeven. Van een perfecte zondag gesproken. Het koppel is al enkele jaren samen, en heeft ook al een kind.