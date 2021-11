Slechts twee keepers aanwezig op training Rode Duivels daags voor wedstrijd tegen Wales, ook Eden Hazard en Jason Denayer afwezig

Dat wil zeggen dat Matz Sels en Koen Casteels de enige keepers waren op training. Van Courtois is al geweten dat hij waarschijnlijk de toestemming zal krijgen om al terug te keren naar zijn club. Of dat bij andere Duivels ook het geval is, is nog niet geweten. Maandagmiddag stappen de Rode Duivels het vliegtuig op richting Cardiff. Dinsdagavond wordt de wedstrijd tegen Wales afgewerkt, al is die voor de Rode Duivels van geen belang aangezien het ticket voor het WK in Qatar al veilig werd gesteld.

