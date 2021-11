Twee gewonden bij brand in Brussel: sprongen uit raam om aan vlammen te ontsnappen

Bij een brand in de Huidevetterstraat in Brussel zijn maandagvoormiddag twee personen gewond geraakt. Dat meldt de Brusselse brandweer. De twee slachtoffers sprongen uit een raam om aan de brand te ontsnappen. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur ontstond maandag omstreeks 9.20 uur op de overloop van de tweede verdieping van het gebouw, waarna de rook zich verspreidde in de traphal. “Vermoedelijk zijn de twee gewonden daarom uit het raam gesprongen, hoewel ze niet meteen in acuut gevaar verkeerden”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Eén van hen raakte lichtgewond, de tweede raakte ernstiger gewond.”

Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht terwijl de brandweer het vuur te lijf ging. Uiteindelijk waren de vlammen snel gedoofd. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

“Als je bij een brand niet kan evacueren via de trap omwille van de rook, maak dan je aanwezigheid kenbaar via het raam”, zegt de brandweerwoordvoerder. “De brandweer kan u dan evacueren via een luchtladder, of u aanraden om binnen te blijven omdat er echt geen onmiddellijk gevaar is.”