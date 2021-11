Bewoners springen uit raam bij woningbrand in Marollenwijk

Het heeft maandagochtend kort maar stevig gebrand in een woning in het hartje van de Brusselse Marollen. Twee bewoners zagen geen uitweg en sprongen uit het raam. Eén van hen liep zware verwondingen op.

De brand in de Huidevettersstraat ontstond iets na negen uur op de overloop op de tweede verdieping van het gebouw van drie verdiepingen. Door de brand was er heel wat rookontwikkeling in de trappenhal. Op dat moment zochten de bewoners nog een uitweg naar buiten toe.

Zwaar ten val

Twee bewoners konden door de rook niets zien en gingen in het raam staan. Ze besloten te springen en kwamen zwaar ten val. Eén van hen werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De tweede persoon was er iets minder erg aan toe.

De brand zelf was heel snel onder controle na aankomst van de brandweer. Hoe de brand precies uitbrak, moet nog worden onderzocht. De andere bewoners werden tijdens de interventie opgevangen in een cultureel centrum in de buurt. Een deel van hen kon na het ventileren van het gebouw terugkeren naar hun woonst.

Te snel gesprongen

Volgens de brandweer had het gewonde duo helemaal niet moeten springen. “Ze verkeerden niet in acuut gevaar”, zegt Walter Derieuw van de brandweer. “De hevige rookontwikkeling in de trappenhal deed hen vermoedelijk springen.”

Daarom geeft de brandweer nog volgende tip mee. “Indien men niet kan evacueren via de trap door de rookontwikkeling, blijf dan binnen en maak uw aanwezigheid kenbaar aan het raam. Zo kan de brandweer iedereen evacueren met een luchtladder of aanraden om binnen te blijven omdat er echt geen onmiddellijk gevaar is.”