Zuid-Afrikaanse bond dient klacht in na ‘spookpenalty’ en gemist WK: “Ghana wist dat het een strafschop zou krijgen, dit was matchfixing”

Geen WK voor het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Zondagavond verloor het van Ghana met 1-0 na een penaltydoelpunt van Andre Ayew, al was er heel wat te doen om die penalty.

Velen oordelen namelijk dat Ghana absoluut geen penalty had mogen krijgen. Ook de Zuid-Afrikaanse bond is niet te spreken, en diende een klacht in tegen bij de FIFA wegens vermeende matchfixing.

“We geloven dat deze wedstrijd werd gefixed”, vertelt Tebogo Motlanthe, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse bond. “We proberen nu bewijsmateriaal te verzamelen. Volgens onze informatie wist Ghana dat het een strafschop zou krijgen, alleen was de vraag wanneer. Onze jongens hebben enorm hard gewerkt, maar het is allemaal verpest door de scheidsrechter.”

Door de nederlaag eindigt Zuid-Afrika als tweede in zijn poule. Ghana is groepswinnaar.