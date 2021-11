Steven Van Gucht niet te spreken over gelekte adviezen van GEMS: “Dit is zeer nefast, het proces is zo al moeilijk genoeg”

In een nieuw rapport adviseert de GEMS om het nachtleven te sluiten, binnenactiviteiten stop te zetten en mondmaskers te verplichten voor kinderen vanaf 9 jaar. Die adviezen moeten het Overlegcomité helpen beslissingen te maken en zijn dus niet voor het grote publiek. En toch stonden ze maandagochtend in de krant Le Soir. Tot frustratie van viroloog Steven Van Gucht: “Dit is zeer nefast. Het maakt het proces nóg moeilijker.”