Wachtposten van huisartsen overspoeld met oproepen: “Het probleem? Dat er ook mensen zonder symptomen bellen”

De huisartsen geraken opnieuw overbelast en vereniging Domus Medica vraagt om niet te snel de wachtpost te bellen. Maar wanneer bel je wél nog beter naar de dokter? Zijn er symptomen die je niet mag negeren? “Het probleem is vooral dat er ook veel mensen zónder symptomen bellen”, zegt Roel Van Giel van Domus Medica. “Vragen over certificaten, over quarantaine of tests: die moeten er echt uit.”