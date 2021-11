Marcel (80) acht maanden na verkeersagressie overleden in rusthuis: “Zijn wereld was ingestort”

Marcel overleed op 21 september in het rusthuis. — © IF

Marcel Verboom, de man die op 5 januari dit jaar het slachtoffer werd van verkeersagressie in Haacht, is overleden in het rusthuis.

Marcel Verboom, de tachtiger die begin januari dit jaar neergeslagen werd nadat hij een scholier had aangereden in Haacht, keerde na zijn hospitalisatie niet meer terug naar zijn woning. Hij kreeg een plaats in woonzorgcentrum Langerheide in Haacht omdat hij niet meer voldoende voor zichzelf kon zorgen. Die nieuwe situatie viel de man zwaar. Op 21 september overleed Marcel.

“Na de verkeersagressie is zijn wereld ingestort”, zegt Anja Verboom, een van de dochters van Marcel. “Hij zat niet graag in dat rusthuis, en wilde naar huis. Maar door een samenloop van omstandigheden ging dat niet. Papa had veel hulp nodig, bijvoorbeeld om zich aan te kleden en te wassen. Er moest altijd iemand bij hem blijven maar omdat mijn zus en ik nog werken was het niet mogelijk dat hij naar huis kwam. In het rusthuis konden ze hem de dagelijkse zorgen wel bieden.”

Slag in aangezicht

Op 5 januari na schooltijd reed Marcel op de Elfde Linielaan in Wespelaar een 13-jarige scholier aan die huiswaarts reed. De fietser besliste plots rechtsomkeer te maken op het moment dat Marcel met zijn auto in de buurt was. Het kwam tot een aanrijding waarbij de tiener op het voertuig belandde en vervolgens op de grond viel. Nadat Marcel was uitgestapt om de scholier te helpen, werd hij voor de ogen van verschillende scholieren aangevallen door een passant. Verboom kreeg een slag in het aangezicht, waardoor hij ten val kwam. Na de feiten ging de aanvaller ervandoor.

Weken later gaf de man zich aan bij de politie. Op 8 december wordt de zaak in de Leuvense rechtbank ingeleid. Dirk-Victor Bogaerts zal de belangen van Anja en Annick Verboom verdedigen.