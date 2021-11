Politie onderzoekt mogelijke verkrachting na discotheekbezoek: “Mijn hart brak toen ik mijn zus zo aantrof”

De Brusselse politie is een onderzoek gestart naar een mogelijke verkrachting in de nacht van zaterdag op zondag. Een meisje zou er na afloop van een discotheekbezoek zijn aangerand. De politie pakte niet veel later een verdachte op, maar die bleek niets te maken te hebben met de feiten.

Op sociale media circuleren de voorbije uren heel wat filmpjes van een arrestatie in een ondergrondse parkeergarage, zondagochtend iets na zes uur. De arrestatie kwam er naar aanleiding van een klacht over een mogelijke aanranding in de nacht van zaterdag op zondag.

Het is de zus van het slachtoffer die de informatie op sociale media verspreidde. “We waren zaterdagnacht uitgeweest in de nachtclub Dyouke in de Duquesnoystraat”, vertelt de zus aangeslagen. “Op geen enkel moment stond ik erbij stil dat dit zou uitdraaien op een nachtmerrie.”

Aangerand

“Op een bepaald ogenblik verloor ik mijn zus uit het oog. Ze was niet echt nuchter meer en was blijkbaar naar buiten gedwongen door een jongen. Die heeft haar aangerand. Ik trof mijn zus nadien bebloed aan. Het brak mijn hart om haar zo te zien. Momenteel verblijft ze in het ziekenhuis. Maar ik had meer professionaliteit verwacht van de veiligheidsmensen in de nachtclub. Het duurde 25 minuten vooraleer ik eindelijk gehoord werd door iemand van de club.”

Het slachtoffer en haar zus deden uiteindelijk aangifte bij de politie. Het meisje werd opgevangen in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het Sint-Pietersziekenhuis. Niet veel later dacht een groepje jongeren de vermeende aanrander te herkennen in een ondergrondse parkeergarage.

Verkeerde verdachte

De politie werd op de hoogte gebracht en het kwam tot een arrestatie. Maar uiteindelijk bleek het niet om de dader te gaan en werd de jongeman opnieuw vrijgelaten. Het Brusselse parket heeft het proces-verbaal van de politie ontvangen en zou in de loop van de dag meer informatie vrijgeven.

De voorbije weken werd er al vaker gewag gemaakt van soortgelijke verhalen in het Brusselse uitgaansleven. Dat leidde zelfs tot betogingen en een oproep tot boycot van de Brusselse horeca afgelopen vrijdagavond.