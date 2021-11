Antwerpse politie waarschuwt ouderen voor oplichters met ‘droevig verhaal’: “Eén slachtoffer is meer dan 13.000 euro kwijt”

De politie van Antwerpen waarschuwt ouderen voor oplichters die de afgelopen weken in de stad hebben toegeslagen. Ze bellen bij hun slachtoffers thuis aan met een droevig verhaal en vragen naar geld of om geld te wisselen. “Geef nooit zomaar geld”, raadt politiewoordvoerder Wouter Bruyns aan.

“Een maand geleden belde een gezin – een koppel met een kind – aan bij een slachtoffer van 82 jaar”, vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van politiezone Antwerpen. “Het gezin vroeg om geld om de elektriciteits- en gasrekening te betalen en voor de zorgen voor een ziek kind.” Enkele dagen later belde een andere vrouw aan met hetzelfde verhaal. Het slachtoffer gaf de oplichters in totaal bijna 650 euro.

“Op 6 november vroegen twee vrouwen aan een 80-jarige om gebruik te mogen maken van haar toilet”, gaat Bruyns verder. “Eens binnen begonnen ze een emotioneel verhaal over een uithuiszetting. Het slachtoffer kreeg medelijden en gaf een van hen haar bankkaart en pincode mee. In totaal is er meer dan 13.000 euro van haar rekening gehaald.”

Diezelfde dag belde ook iemand die zich voordeed als een medewerker van het Rode Kruis aan bij een oudere man. Ook hij vroeg of hij naar het toilet mocht. Die verdachte kon gelukkig geen buit maken.

Ook keurige heren misleiden ouderen

De politie waarschuwt ervoor dat de oplichters er niet per se sjofel gekleed bijlopen. Op twee plaatsen in Deurne en een adres in Wilrijk werden bejaarden aangeklampt door een keurige man met een verzorgd voorkomen. Toen de slachtoffers thuiskwamen, wilde de dader telkens geld wisselen of bood hij aan om te helpen met de boodschappen. Eens binnen, ging hij er met het geld vandoor.

De politie vermoedt dat er sprake is van twee of drie dadergroepen. “De onderzoeken zijn aan de gang”, zegt Bruyns. “Om een goed beeld te krijgen van het werkterrein van de daders en hun manier van werken, is het belangrijk dat slachtoffers zich melden bij de politie.”

Vooral ouderen moeten opletten voor deze vorm van oplichting, zegt de politie nog. “Ga niet zomaar in op een vraag van onbekenden om geld te geven. Krijg je onbekenden op bezoek die om geld vragen, geef hen dan zeker niet de kans je woning te betreden. Bel meteen naar het noodnummer 101.”