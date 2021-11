Politie noemt explosie van taxi in Liverpool terroristisch incident: vierde verdachte opgepakt

De explosie aan een ziekenhuis in het Engelse Liverpool op zondag is een terroristisch incident, zegt de politie maandag volgens Britse media. Bij de ontploffing van een taxi kwam een persoon om het leven en is een andere gewond geraakt.

De politie van het Engelse graafschap Merseyside, de Merseyside Police, kreeg zondag meldingen van de ontploffing aan het Liverpool Women’s Hospital om 11 uur (13 uur in België).

Volgens Russ Jackson van de antiterreurdienst is de precieze motivatie nog niet duidelijk. Wel was een geïmproviseerd springtuig vervaardigd voor de explosie, zei hij, geciteerd door de Britse openbare omroep BBC. “Tot dusver nemen we aan dat dit was gebouwd door de passagier in de taxi”, zei Jackson.

Intussen is een vierde verdachte (20 jaar) op basis van de terrorismewetgeving opgepakt, zei Jackson nog. De mannelijke passagier van de auto werd ter plaatse doodverklaard. De bestuurder, ook een man, raakte gewond.

Held

Britse politici en media prijzen de taxibestuurder intussen als een held die doden heeft vermeden. “Dit is een lopend onderzoek, dus ik kan geen commentaar geven op de details of zeggen over welk type incident het juist gaat”, zei premier Boris Johnson eerder al. “Het lijkt erop dat de taxichauffeur in kwestie zich met ongelofelijke tegenwoordigheid van geest en moed heeft gedragen.”

Volgens de krant Daily Mail had de bestuurder opgemerkt dat de passagier een verdachte houding had en had hij die opgesloten in de taxi, alvorens te ontsnappen uit het voertuig. “De taxibestuurder slaagde er met zijn heldhaftige inspanningen in om te vermijden wat een absoluut gruwelijke catastrofe had kunnen zijn”, aldus de burgemeester van Liverpool, Joanna Anderson, maandag aan de BBC. Ze bevestigde dat de bestuurder de deuren van het voertuig vergrendelde.