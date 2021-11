Nieuwe zoektocht naar lichaam van Fourniret-slachtoffer Estelle Mouzin in Franse Ardennen

Er is maandagvoormiddag een nieuwe zoektocht aan de gang naar het lichaam van Estelle Mouzin, een vermoedelijk slachtoffer van seriemoordenaar Michel Fourniret in 2003. Er wordt gezocht in de gemeente Issancourt-et-Rumel in de Franse Ardennen, een paar kilometer van de Belgische grens.

Het is al voor de achtste keer dat er gezocht wordt naar het lichaam van het meisje sinds juni 2020. Net als de vorige keren is Monique Olivier aanwezig, de ex-vrouw van Fourniret, zegt een bron dichtbij het onderzoek. Olivier is veroordeeld tot levenslang, een celstraf waarvan ze minstens 28 jaar moet uitzitten. Ze werd medeplichtig bevonden aan vier moorden van het “monster van de Ardennen”.

© REUTERS

De politie stelde om 9.30 uur een veiligheidszone in. Er zijn veel gendarmes ter plaatse. Ook zijn er graafmachines en hondenteams, waarvan een uit België komt.

Bos doorzocht

De politie heeft het gemeentelijke bos van Issancourt-et-Rumel al twee keer doorzocht, op aanwijzen van Monique Olivier. Nu onderzoekt ze een nieuwe zone, die nog niet werd doorzocht, zegt een andere bron bij het onderzoek.

In april bekende Olivier voor het eerst dat ze betrokken was bij de ontvoering van het kind, dat op 9 januari 2003 overleed op negenjarige leeftijd in de gemeente Guermantes, in het departement Seine-et-Marne. Ze zei dat ze met Fourniret tot de rand van het bos ging, waarna hij er het lichaam ging begraven.

Huis van zus

Issancourt-et-Rumel ligt op 4 kilometer van Ville-sur-Lumes, de gemeente waar Fourniret het meisje volgens Olivier opsloot, verkrachtte en vermoordde. Dat gebeurde in een huis van zijn zus. Er werd DNA-materiaal van het kind gevonden op twee plaatsen op een matras die in 2003 in het huis in beslag genomen werd.

Fourniret werd veroordeeld voor de moord op zeven jonge vrouwen of kinderen tussen 1987 en 2001, onder wie het Belgische meisje Elisabeth Brichet. Pas in maart 2020 bekende Fourniret de ontvoering van Estelle Mouzin. Hij overleed op 10 mei op 79-jarige leeftijd in Parijs.