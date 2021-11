Gareth Bale onzeker voor wedstrijd tegen Rode Duivels: “Invalbeurt is hoogst haalbare”

Tegen Wit-Rusland vierde Bale zaterdag nog zijn 100ste cap voor Wales, maar een 101ste cap zou misschien wel nog even kunnen duren. Op een persconferentie maandagmiddag bevestigde bondscoach Robert Page dat Bale onzeker is. “Gareth Bale heeft last van stijfheid. Hij heeft lang niet gespeeld en de match was fysiek veeleisend. Hij heeft een enorme inspanning gedaan om die 100ste interland te spelen. Nu volgt hij zijn eigen revalidatieprogramma. We zullen wachten tot de laatste minuut om te zien of hij inzetbaar is. Maar hij zal niet aan de aftrap staan. Hoogstens invallen, dat was de afspraak: in de eerste match 45 minuten spelen, en dan in de tweede wedstrijd misschien invullen”, aldus Page.

Wales strijdt in de groep van België nog met Tsjechië om de tweede plaats in de kwalificatiepoule. Beide ploegen zijn hoe dan ook al zeker van barrages, aangezien zowel Wales als Tsjechië groepswinnaar werden in de Nations League. Maar wie tweede eindigt in de kwalificatiepoule, heeft het thuisvoordeel in de barrages. Onbelangrijk is deze wedstrijd dus zeker niet voor de Welshmen.