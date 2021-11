Ook hier gaan kerstmarkt en nieuwjaarsrecepties niet door na sterke stijging coronacijfers

Geen kerstmarkt dit jaar in Berlare. — © archief svov

Berlare

Ondanks de zeer hoge vaccinatiegraad in Berlare is het aantal coronagevallen de laatste dagen en weken enorm gestegen, tot 169 besmettingen in de afgelopen zeven dagen. Het gemeentebestuur besliste om enkele evenementen tijdens de kerstdagen niet te laten doorgaan.