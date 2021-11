Het Mitrovic-effect: Novak Djokovic door het dolle heen na WK-kwalificatie Servië

Novak Djokovic bevindt zich momenteel in Turijn waar hij maandag begint aan zijn ATP Finals Tour. De vraag is echter of hij dan uitgerust op de baan staat, want bij de Serviër gierde zondagavond de adrenaline en emoties door zijn lijf.

De nummer 1 van de wereld was na afloop van de WK-kwalificatieinterland Portugal-Servië (1-2) uitzinnig van vreugde. De bezoekers maakten in de slotfase via Aleksandar Mitrovic de winnende en gaan daardoor naar het WK in Qatar. Djokovic was zo blij dat hij zelfs even het raam opende om de stille avond in de Turijnse straten te doorbreken.