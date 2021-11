Beelden tonen exacte moment waarop taxi ontploft bij aanslag Liverpool

Beelden van een bewakingscamera tonen het exacte moment waarop de taxi in vlammen opgaat, nadat een persoon er een explosief in liet afgaan. Het incident wordt intussen door de Britse politie beschouwd als een terreurdaad. De taxichauffeur wordt als een held onthaald: door de passagier op te sluiten in de taxi, kon hij mogelijk erger voorkomen.