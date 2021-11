Het verhaal achter de nobele doelpuntenviering van Spanje-spits Alvaro Morata

Zondagavond klopte Spanje Zweden met het kleinste verschil na een laat doelpunt van Alvaro Morata. Dankzij de overwinning mag Spanje als groepswinnaar naar het WK in Qatar, Zweden moet nog aan de bak in de barrages. Het doelpunt van Morata viel pas in de 86ste minuut, nadien had de Spanjaard een mooie viering in petto.

Alvaro Morata hield een ster in de lucht na zijn treffer. Hij droeg op die manier zijn doelpunt op aan Miguel Angel, een kind van de ‘Little Wish Foundation’, een organisatie die de wensen van kinderen met kanker probeert te laten uitkomen. Miguel Angel kon dankzij Little Wish Foundation zijn held Morata ontmoeten, en Miguel gaf zelfs een ster aan Morata om hem nog veel succes te wensen in zijn carrière. Die ster stak Morata na zijn doelpunt in de lucht: een knap gebaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© REUTERS