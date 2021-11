Dak van Londense privéschool stort in: 12 kinderen naar ziekenhuis gebracht

Het ongeval deed zich voor in de Rosemead Preparatory School, een privéschool voor kinderen van tweeënhalf tot elf jaar in stadsdeel Dulwich, in het zuiden van de Britse hoofdstad. De hulpdiensten kregen omstreeks 9 uur een melding dat een plafond ingestort was. Drie brandweerwagens en 20 brandweerlieden rukten met spoed uit naar de rampplek.

Alle leerlingen en docenten werden uit het gebouw geëvacueerd. Twaalf kinderen en een volwassene moesten naar het ziekenhuis gebracht worden, anderen werden ter plekke behandeld.

Niemand zou vermist zijn. Experts moeten nu de stabiliteit van het gebouw onderzoeken.