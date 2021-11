Wenen vaccineert kinderen tegen corona: duizenden aanmeldingen

Wenen heeft een Europese primeur met de vaccinatiecampagne voor de leeftijdsgroep tussen 5 en 11 jaar. Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA, de vaccinwaakhond van de EU, heeft nog geen coronavaccins goedgekeurd voor die leeftijdsgroep. Maar de burgemeester van Wenen, Michael Ludwig, vindt dat de “ernstige” situatie rond het coronavirus vraagt om een vastberaden aanpak.

De ouders moeten wel geduld hebben. In eerste instantie kunnen ongeveer tweehonderd kinderen per dag worden ingeënt. Dat aantal is relatief laag en dat komt volgens Oostenrijkse media doordat kinderen en hun ouders mondelinge uitleg krijgen. In het grootste vaccinatiecentrum van het land, het Austria Center in Wenen, is een speciale prikstraat ingericht.

Oostenrijk ziet het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken weer snel oplopen. Het land koos ook als eerste EU-lidstaat voor een lockdown voor ongevaccineerden. Die hebben sinds maandag een geldige reden nodig om hun woning te verlaten, anders riskeren ze een boete.

Critici denken dat het lastig is om toe te zien op naleving van de lockdown, die geldt voor zo’n twee miljoen mensen. Zo mogen niet-gevaccineerde burgers bijvoorbeeld wel naar hun werk en naar de supermarkt. Daardoor kan het voor de politie lastig worden om vast te stellen of mensen eigenlijk binnen hadden moeten blijven.

De vaccinatiegraad in het negen miljoen inwoners tellende Oostenrijk is ongeveer 65 procent. Bondskanselier Alexander Schallenberg heeft dat schandalig laag genoemd.