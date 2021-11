Sinds maandag moet pluimvee in ons land in quarantaine. Niet door het coronavirus, wel omdat de vogelgriep (H5) is vastgesteld bij een wilde gans in Schilde (Antwerpen). Uit voorzorg moet al het pluimvee in ons land opgehokt worden. Maar wat betekent dat precies? Hoe gevaarlijk is het? En mag je nog wel eieren eten?