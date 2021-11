Vincent Kompany in podcast met Rio Ferdinand: “Ik raadde Sambi Lokonga al aan bij City toen ik er nog speler was”

Vincent Kompany heeft tijdens de interlandbreak een bezoekje gebracht aan Engeland, waar hij neer vleide op de zetel van Rio Ferdinand voor de podcast ‘Vibewithfive’. “Ik stelde vast hoeveel voetbalclubs over alle terreinen heen leiderschap missen en fouten maken op dat vlak. Dat was de enige verrassing sinds mijn entree als coach.”

“Ik hou van de job”, vertelde Kompany aan Rio Ferdinand. “De spelers houden me jong, want ik beschik over een jeugdig team. Ik werk met een pak talenten. Het is een passie. Ik lijd niet onder de druk, want ik ben enorm gedreven om elke dag door te gaan. Goed of slecht. Ik was goed voorbereid toen ik de taak op mij nam. Gek genoeg hebben blessures me hierbij geholpen. Toen Pep Guardiola binnenkwam op City, was ik vier maanden geblesseerd. Meteen klikte er iets, want hij maakte voetbal plots logisch. Toen dacht ik: ik kan ook een leider zijn vanop de bank.”

“Ik stelde vast hoeveel voetbalclubs over alle terreinen heen leiderschap missen en fouten maken op dat vlak. Dat was de enige verrassing sinds mijn entree als coach. Het is niet anders dan in gelijk welke sector waar talent groeit. Je hebt een klare visie nodig. Van het pad afwijken kan, maar dan wel met het doel in ogen. Een voetbalclub lijkt een stukje op politiek: chaos, verkiezingen en zo. Het zou om een idee hebben en hard werken moeten gaan.”

Een-tegen-een tegen Doku

Kompany vertelt ook over zijn entree als speler-coach. “Dat was gek. Het is de eenmalige ervaring waard. Maar ik had een uitstekende relatie met de groep. Bij City zal ik nooit gezegd hebben dat ik de beste was, maar bij Anderlecht was dat wel het geval. Ik kon dan ook een deel van de clubcultuur van City overbrengen naar Anderlecht. Alles geven op training is belangrijk, ook al moest ik daarvoor soms in duel gaan met kereltjes van zestien jaar. We hadden een keertje een een-tegen-een oefening met kleine goaltjes om de strijdlust te verbeteren. Daar stond ik dan, te vechten met jongens als Jérémy Doku.”

Techniek is bij Anderlecht belangrijk, weet Kompany. “De jongens die doorgroeien van de academie naar de eerste ploeg hebben vaak een uitstekende techniek. Maar het is die vechtlust die je nodig hebt om het te maken op het allerhoogste niveau. Als de bal in je buurt is en je wil hem, dan moet je scherp zijn. Ik ga bewust tot het gaatje met hen, zodat ze begrijpen wat het betekent om professioneel voetballer te worden.”

Maar de ex-verdediger durft ook verder kijken dan Anderlecht. “Ik ben gelukkig bij Anderlecht, maar ik wil gewoon hard werken en steeds beter worden. Als coach moet je op het juiste moment de juiste keuze maken. Ik kan wel zeggen waar ik wil eindigen, maar we zullen dat gewoon ontdekken. Ik ga mezelf dan ook niet hoger stellen dan waar ik nu sta. Eén ding is zeker: ik zal hard werken. Wat ik ook mis in talent - ik denk wel dat ik talent heb -, zal ik altijd compenseren met inzet.”

Groot potentieel

Guardiola wil balbezit met impact. “Ik hou ook van pressing, maar niet met grote spelers. Ik kies liever voor mobiele, snelle en secure spelers aan de bal zijn.”

© BELGA

Anderlecht is een slapende reus volgens de coach. “De club gaat door een moeilijke periode, mede door foute financiële beslissingen in het verleden. Maar ik kan werken met talentvolle jongens. Alleen heb je de verwachtingen van een grote club door het roemrijke verleden, terwijl je in realiteit achter staat op de tegenstand. Die perceptie is lastig, maar ik vind het niet erg. Het zorgt voor druk. Ik heb met Anderlecht twee keer de competitie gewonnen. Wij kwamen op het veld en wonnen als we onze taak deden. Nu moet er goed gegeten, geslapen, voorbereid enzovoort worden om een kans te hebben om competitief te zijn gans het seizoen. We hebben niet de beste spelers, maar wel spelers met een groot potentieel. Zij kunnen ervoor zorgen dat we ons doel vroeger bereiken dan verwacht.”

Kompany gaf ook een inside-verhaal mee over Albert Sambi Lokonga, die nu voor Arsenal speelt. “Toen ik het einde van mijn contract bij City naderde, begon ik na te denken over mijn toekomst. Ik keek zo veel mogelijk voetbal, en zag de eerste twee wedstrijden van Sambi voor Anderlecht. Eén van de eerste dingen die ik na die wedstrijden deed, was naar het bureau van Mikel Arteta (toen assistent-coach van Pep Guardiola bij City, red.) gaan. “Je moet naar deze kerel kijken, dit is de nieuwe Yaya Touré.” Maar toen geraakte hij zwaar geblesseerd aan de knie en gebeurde er niks met dat advies. Nadien ging ik naar Anderlecht en zag ik hem met eigen ogen. Ik geloof nog steeds dat hij de nieuwe Touré kan worden.” Ferdinand hield zich niet afwezig en stelde die voorspelling in vraag. “Ik doe hem geen voordeel met deze uitspraken, dat weet ik. Maar Sambi wil altijd de bal, tijdens een goede of slechte wedstrijd. Hij verstopt zich niet. Hij moet nog aan bepaalde delen van zijn spel werken. Yaya was een afwerker, bijvoorbeeld. Dat moet nog beter bij Albert. Je wil spelers als Sambi Lokonga als verdediger, want hij kan het spel dirigeren voor je team.”