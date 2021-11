Nederland beeft voor nieuwe nachtmerrie in WK-kwalificaties: doemdenkerij lijkt grootste vijand bekritiseerde Louis van Gaal te worden

Het zal toch niet? Nederland vreest de ultieme nachtmerrie tegen Noorwegen nadat het in Montenegro een zeker WK-ticket op dramatische wijze door de neus geboord zag worden. Louis van Gaal (70), in een rolstoel door een ongelukkige val op zijn heup, moet Oranje ervoor proberen hoeden slachtoffer te worden van zijn eigen doemdenken. Maar ook de bondscoach zelf is niet meer vrij van alle kritiek.