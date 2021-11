Dani Alves is officieel terug bij FC Barcelona: “Ik voel me een superheld in dit shirt”

De Braziliaanse verdediger Dani Alves is blij dat hij opnieuw het shirt van FC Barcelona mag aantrekken. Alves beseft dat zijn eerste periode in Catalonië anders is dan wat hij nu moet gaan doen bij de blaugrana: het team uit het slop trekken. “

Alves speelde voor Barça tussen 2008 en 2016, goed voor zes La Liga-titels en drie Champions League-zeges. Vrijdag bereikte hij een akkoord voor een tweede periode bij Barcelona, maandag geraakte hij met succes door de medische keuring. De Braziliaan tekent een contract tot het einde van het seizoen.

De 38-jarige rechtsachter was blij om terug te kunnen samenwerken met Xavi Hernandez, oud-ploegmakker van in betere Barcelona-tijden en de huidige T1. Xavi kan Alves gebruiken, want Barça staat pas negende met 17 punten uit twaalf wedstrijden.

“Ik ben hier om Barcelona te helpen groeien”, stelde hij op het tv-kanaal van FC Barcelona. “Het is een straffe uitdaging. Om dit shirt te mogen verdedigen… Wanneer ik dit shirt draag, voel ik me een superheld.”

Alves kon, net als velen eigenlijk, nog steeds niet geloven dat hij na vijf jaar terug is bij de blaugrana. Hij passeerde de voorbije jaren langs Juventus, Paris Saint-Germain en Sao Paulo, waar hij na financiële problemen zijn contract opzegde.

“Ik heb zo hard mijn best gedaan om terug te keren. Ik zal proberen om het Barça dat we allemaal zo graag zie, te redden. Er is geen ruimte voor fouten. Dit is een uitstekende kans. Vijftig procent van mijn winnaarsmentaliteit werd hier gekweekt. Ik heb hier nog steeds een woning en een deel van mijn familie woont hier. Het was eigenlijk onvermijdelijk dat ik terug zou komen.”