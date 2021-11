President Macron heeft (stiekem) de kleur van de Franse vlag veranderd

Het is de Franse radiozender Europe1 die met de vaststelling naar buiten kwam: de drie kleuren die Frankrijk symboliseren, zien er plots anders uit. De verandering zit ‘m in de blauwe kleur, die is donkerder geworden. “Emmanuel Macron raakte aan de symbolen van ons land, zonder erover te communiceren”, stelt Europe1.

Het besluit om het blauw van de Franse vlag donkerder te maken, van kobaltblauw naar marineblauw, zou al genomen zijn op 13 juli 2020. Enkele dagen voor de nationale feestdag van het land. Het waren Arnaud Jolens, voormalige Elysée-directeur, en Bruno Roger-Petit die met het voorstel kwamen. Het donkerder blauw zou volgens de entourage van de president eleganter zijn, en dus beter passen bij het land. “Maar de voornaamste reden is opnieuw verbinding maken met de Franse vlag van 1793”, klinkt het. Kortom: met het revolutionaire begin van de Franse republiek. Destijds zag het blauw van de drapeau tricolore er immers ook donkerder uit. De kleur werd pas in de jaren 70 lichter gemaakt om beter te passen bij het blauw van de vlag van de Europese Unie.

Stiekem

Dat president Emmanuel Macron de kleur van de vlag effectief liet veranderen zonder erover te communiceren, is opvallend. Al moet hij dat in theorie niet doen. Het Elysée stuurde ook geen richtlijnen uit om alle vlaggen ter lande aan te passen.

Wel zou er een interne discussie hebben plaatsgevonden over de kleurverandering in het presidentieel paleis. Sommige medewerkers vinden dat de vlag nu vloekt met de Europese vlag, en dat die zet ook als anti-Europees kan worden gezien.