Eigenaar laat stuk muur met Banksy-kunstwerk verwijderen en overbrengen naar “geheime locatie”

Of het kunstwerk verkocht zal worden op een veiling is nog niet geweten. Andere stukken van de kunstenaar gingen eerder al voor miljoenen onder de hamer. De buurtbewoners zijn alleszins niet opgezet met de radicale zet van de eigenaar van de winkel. “Dit is pure hebzucht”, klinkt het.

(tact)