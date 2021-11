Ondanks kritiek over “totaal foute” cheerleaders, blijft Piet zwart in Aalst: “Die zever ben ik kotsbeu”

Toen de Sint vorige week zijn intrede deed in Aalst, was hij vergezeld van pikzwarte Pieten. — © Leen De Smedt

“Volgend jaar zijn al onze dansers zo zwart als wat!” Zo reageert basketclub Okapi Aalst op de kritiek van Antwerp Giants-speler Jean-Marc Mwema. Die was “gedegouteerd” omdat ze in Aalst cheerleaders verkleed als Zwarte Piet lieten opdraven. Niet zomaar een faux pas van Okapi, ook bewust beleid van de stad Aalst, waar ze erop staan dat Piet zwart blijft. “We willen hier geen discriminatiethema van maken. Het is gewoon traditie.”