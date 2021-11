Van controversiële spits bij Anderlecht tot Servische volksheld: blijft de jojo in Aleksandar Mitrovic ditmaal wel op de juiste hoogte hangen?

Van een viering met de tong tussen de vingers tot een vechtpartij op de yogamat. Vies van wat controverse zal Aleksandar Mitrovic (27) nooit zijn. In Servië is de ex-spits van Anderlecht vandaag wel meer dan ooit de held van de natie. Met een kopbal in de 90ste minuut kopte hij zijn land zondagavond tegen Portugal (1-2) naar het WK in Qatar. “Dit team is klaar voor een mirakel”, beloofde hij na de match.