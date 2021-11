Argentinië, dat WK-ticket kan afdwingen, hoopt op fitte Messi voor clash met Brazilië

Lionel Messi zal speelminuten krijgen in de clash met Brazilië van dinsdag, op de veertiende speeldag in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK voetbal in Qatar. Dat bevestigde de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni maandag tijdens een persmoment.

Messi miste onlangs de laatste twee wedstrijden met zijn club PSG vanwege blessureleed, maar was nadien tot onvrede van de Parijzenaars toch naar zijn geboorteland afgezakt. Vrijdag op bezoek in Uruguay (0-1) viel hij een kwartier voor tijd in.

“Fysiek zit het goed. Ik kan bevestigen dat hij zal spelen”, aldus Scaloni, die niet wou zeggen of dat als basisspeler of invaller zal zijn. Ook achter de namen van Paulo Dybala en Leandro Paredes staan nog vraagtekens. In hun geval zal de knoop pas op het laatste moment doorgehakt worden.

Wat Messi betreft, is de Argentijnse pers er echter zeker van: de aanvoerder van La Albiceleste zal aan de aftrap verschijnen van het altijd beladen met de buren uit Brazilië. De Selecao is reeds geplaatst voor Qatar, Argentinië is met een tweede plaats goed op weg en kan dinsdag - bij winst tegen Brazilië en mits alles meezit in de overige wedstrijden - eveneens de kwalificatie afdwingen.

“Het zal een erg moeilijke wedstrijd worden, tegen een Brazilië dat erg verticaal speelt”, is Scaloni er zeker van. “Ze recupereren de bal en twee tellen later staan ze aan de overkant voor doel. Het wordt dus oppassen geblazen.”