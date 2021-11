Oudenburg/Oostende

Twee jaar en twee maanden. Zo lang was de kat Grumpy (5) vermist. Het dier liep ter hoogte van het containerpark in Zandvoorde weg en werd meer dan twee jaar later in Oudenburg teruggevonden. “Toen we dat telefoontje kregen, geloofden we het eerst niet”, zeggen haar baasjes. “We gingen ervan uit dat ze gestorven was.”