Tot vier uur wachten aan testcentrum in Turnhout door uitzonderlijke drukte: “Sommigen worden agressief”

Alle wegen naar het testcentrum aan Campus Blairon in Turnhout stonden maandag in het rood. Het was razend druk, en de wachttijden liepen op tot vier uur. “Als je dan mensen naar huis moet sturen omdat ze geen code hebben, leidt dat tot zeer grote frustraties”, weet Luc Op De Beeck van ELZ Kempenland. De besmettingen in de zone stijgen sterk. De patiënten op intensieve zorgen in de Turnhoutse ziekenhuizen zijn vrijwel allemaal niet-gevaccineerd.

Het was maandag bijna onmogelijk om met de auto aan Campus Blairon te geraken: er stonden lange files op de invalswegen waardoor die op de kaart bloedrood kleurden. Al vanaf de Turnhoutse ring, op de Steenweg op Gierle, stond een lange rij. Uitzonderlijk veel mensen wilden in het testcentrum een coronatest laten afnemen. Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) zag het met lede ogen aan. “Zo druk is het in het testcentrum nog nooit geweest. Het begon ‘s ochtends al en laat in namiddag was het nog steeds aanschuiven. De besmettingen lijken veel intensiever te stijgen dan tijdens de vorige golven”, vertelt hij.

Luc Op De Beeck, Schepen en ondervoorzitter van Eerstelijnszone Kempenland, legt uit dat de coronabesmettingen in de zone de pan uit swingen. “Het is extreem druk. Maar die mensen zijn gelukkig niet allemaal zwaar ziek. De patiënten op intensieve zorgen in de ziekenhuizen in Turnhout zijn quasi allemaal niet-gevaccineerden. Dat zegt veel”, legt hij uit.

“Vooral in Arendonk, Oud-Turnhout en Vosselaar is er een sterke stijging. De leeftijdscategorie met de meeste besmettingen zijn de 30 tot 39-jarigen. Op maandag is het aan het testcentrum altijd druk, omdat mensen tijdens het weekend meestal wachten om te gaan testen. Maar vandaag was de drukte uitzonderlijk. Onze medewerkers krijgen het moeilijk om dit vol te houden. De wachttijd liep zelfs op tot vier uur. Als je dan mensen naar huis moet sturen omdat ze geen code hebben, leidt dat tot zeer grote frustraties. Sommigen worden zelfs agressief.”

De wachttijden liepen maandag op tot vier uur, de test zelf duurt vijf minuten. — © Bert De Deken

“Vijfde testcentrum geen optie”

De drukte is ook voelbaar aan de telefoon: op het nummer van de huisartsenwachtpost van de zone geraken mensen niet meer binnen. “Hetzelfde geldt voor de telefoon in het ziekenhuis. We hebben de centrale al nagekeken omdat we dachten dat daar het probleem lag, maar het is puur te wijten aan de drukte.”

Morgen (dinsdag, red.) heeft Op De Beeck een overleg ingepland met alle betrokken partijen van de Eerstelijnszone en de burgemeesters. “We moeten samenzitten om te bekijken hoe we de drukte moeten aanpakken. Een vijfde testcentrum openen, bovenop Turnhout, Ravels, Arendonk en Hoogstraten, is wellicht geen optie omdat we daar de mensen niet voor hebben”, zegt hij.

“We hopen dat het mogelijk is voor de apothekers om bij hen meer sneltesten te organiseren. Misschien is het mogelijk om de procedure te vereenvoudigen. Momenteel duurt het ongeveer vijf minuten om de test af te nemen en papieren in te vullen.”

“Het was chaos”

Saskia Hendriks woont aan het Stadspark en vertrok om 9.30u richting Blairon, voor haar afspraak om 10u. Ze moest zich laten testen omdat haar dochter corona heeft opgelopen. “Al bij mijn vertrek zag ik de drukte op de baan, dus vertrok ik goed op tijd. Ik was uiteindelijk twee uur later thuis. Het kan erger, maar het duurde toch heel lang”, vertelt ze.

Vooral de onduidelijkheid in en rondom het testcentrum viel haar op. “Ik zag heel wat fietsers en voetgangers tussen de auto’s die verward waren en niet wisten of ze ook in de rij moesten gaan staan. Meestal gingen ze er gewoon voorbij. Ik snap dat wel, maar het was voor de wachtenden in de auto toch wrang. Eerlijker zou zijn als er een aparte rij voor de fietsers zou zijn. Na een tijdje zag ik ook bestuurders uit de auto stappen en te voet gaan. Het was chaos”, gaat ze verder.

“Ondertussen stond er ook nog camionette van de groendienst in de rij, dat maakte het gevaarlijk. Een agent om het verkeer te regelen, zou geen overbodige luxe zijn geweest. Al weet ik niet of dat de verkeerschaos had opgelost. In principe had iedereen een afspraak, maar van zodra het een beetje uitloopt, zit je blijkbaar in de problemen.”