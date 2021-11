Morgen politieacties op luchthavens en in treinstations, reizigers kunnen hinder ondervinden

Maandagochtend hebben zo’n 250 politieagenten actiegevoerd aan de Sint-Michels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel, waar traditiegetrouw het Te Deum plaatsvindt voor Koningsdag. Het ging om de eerste actie in een lange reeks van twee maanden. Het zou gaan om stiptheidsacties, zoals eind oktober op de luchthavens van Zaventem en Charleroi, maar ook om extra grondige verkeerscontroles.

Wat de acties precies zullen inhouden de komende tijd, willen de bonden niet kwijt. Volgens RTBF zou er morgen alvast hinder te ondervinden zijn op de luchthavens en in treinstations. De luchthavenpolitie en spoorwegpolitie zouden verhoogde controles aangekondigd hebben, klinkt het bij de nieuwszender. “Onze excuses aan de reizigers”, aldus Fabrice Discry van SNPS (in Vlaanderen NSPC, het Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel). “Maar men moet ook beseffen dat als de frequentie van de plaatsen vanwaar men naar het buitenland kan vertrekken voortdurend toeneemt, en de aan de controles toegewezen middelen stagneren, deze wachtrijen het deel van de reizigers zullen zijn.”

Carlo Medo van het NSPV verbindt de acties ook aan de handhaving van de coronamaatregelen. “We vragen al twee jaar dat corona wordt erkend als beroepsziekte, maar we worden aan het lijntje gehouden. We moeten wel overal binnengaan, controleren en zorgen dat iedereen netjes in de pas loopt. Als Vandenbroucke dat wil, dan moet hij zorgen dat onze eisen ingewilligd worden.”

De vakbonden zijn ook kwaad op minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De onderhandelingen over loonsverhoging zitten immers muurvast. De minister zegt in een reactie aan Belga het onbegrip van de politievakbonden te begrijpen. “Nu in enkele maanden een achterstand van 20 jaar wegwerken (de laatste loonsverhoging dateert van de politiehervorming in april 2001, red.), is niet eenvoudig.” De minister herhaalt ook dat de politiemensen mogen rekenen op haar engagement om een oplossing te zoeken en vooruitgang te boeken.