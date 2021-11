Marc Van Ranst na gelekte adviezen van GEMS: “Dit hoeven we niet normaal te vinden”

De experten zijn niet te spreken over het lekken van hun nieuwe rapport. Daarin staan adviezen die het Overlegcomité moeten helpen om woensdag beslissingen te nemen. Het werk van de experten was zondag rond middernacht klaar. Enkele minuten later lag het al op een Franstalige redactie. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) haalt hard uit. “Het is een schande dat expertadviezen omwille van politieke spelletjes worden gelekt.”

Waarom bent u misnoegd?

“Teleurgesteld is een beter woord. Dit gebeurt slag om slinger. We schrijven een advies en het wordt gelekt. Dat hoeven we niet normaal te vinden. Het zet druk op experten die de voorgestelde maatregelen dan moeten gaan verdedigen in de pers.”

Is het niet belangrijk dat het publiek weet wat jullie adviseren?

“Jawel. Wij hebben er juist lang op aangedrongen om onze adviezen publiek te maken. Dat gebeurt volgens afspraak ná het Overlegcomité.”

Moet dat niet eerder? Zodat er zoals nu een publiek debat kan plaatsvinden.

“Ik heb daar geen mening over, maar dat kan. Dan moeten we het anders afspreken. Als we het zelf zouden doen, dan krijgen we de kritiek dat we voor onze beurt spreken. Eigenlijk moet je dit aan de politiek vragen. Als zij graag hebben dat we het meteen publiceren, dan doen we dat.”

Experten praten toch geregeld over mogelijke maatregelen in de media?

“Meestal gaat het dan over dingen die algemeen zijn, of al door een politicus werden geopperd.”

Wilt u de voorgestelde maatregelen duiden?

“Ah nee, we hebben afgesproken om dat niet te doen.”

Bent u tevreden dat het Overlegcomité vervroegd werd naar woensdag?

“Dat is naar goede gewoonte. Niemand die daarvan achterovervalt.”(agg)