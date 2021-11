Bouwsector klapt uit de biecht over zwart geld: “Eén groep betaalt nog met plezier los in de hand. Die hebben geld, hé”

Geen sector die gevoeliger is voor zwartwerk dan de bouw. In de laatste Eurobarometer zei 34 procent van de Belgen die in 2019 zwartwerk hadden ‘aangekocht’, dat het ging om werken aan de woning. Plaats twee is voor ‘andere diensten’ met 23 procent. “Toch is het ook in de bouw geminderd”, klappen stielmannen uit de biecht. “Brussel trekt de strop almaar harder aan om het zwart geld eruit te krijgen. Al ‘valt’ er af en toe nog wel eens een pallet stenen van de camion.”