Brief van ‘liegende’ kennis pleit Vlaming vrij die al drie jaar in Cambodjaanse cel zit: “Ben niet meer bang de waarheid te zeggen”

Zit een 41-jarige Bruggeling al drie jaar onschuldig in een Cambodjaanse cel? Een brief werpt volgens het Cambodjaanse Hooggerechtshof een nieuw licht op de drugszaak, waarvoor Tanguy Taller in dat land in 2018 tot levenslang werd veroordeeld. Zijn familie hoopt dat Taller nu snel kan vrijkomen, maar tot hun ongenoegen blijft hij aangehouden.