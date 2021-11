West Ham krijgt straf voor wangedrag fans tijdens Europa League-duel in Genk

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft maandag twee boetes van in totaal 34.500 euro opgelegd aan West Ham United. De Engelse Premier League-club krijgt de sanctie na wangedrag van zijn supporters tijdens de Europa League-wedstrijd op 4 november bij KRC Genk (2-2). Bovendien mag West Ham geen uitfans meenemen naar zijn volgende Europa League-wedstrijd bij Rapid Wenen op 25 november.

De West Ham-aanhang liet zich in Limburg tijdens de felbevochten draw van zijn minst fraaie kant zien en smeet onder meer objecten richting het veld. Dat komt de Engelsen duur te staan, want ze moeten het op de vijfde speeldag bij Rapid Wenen zonder fans stellen. Ook dienen ze in de geldbuidel te tasten.

Na vier van de zes speeldagen staan The Hammers, die al verzekerd zijn van een Europese lente maar nog strijden voor de eerste plaats, aan kop met tien punten in groep H. Dinamo Zagreb (6 ptn) volgt voor Genk (4). Rapid Wenen (3) sluit de rij.