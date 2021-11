Julie, Stan en Lukas leven al hun hele leven met ‘coronamaatregelen’: als een pandemie maar bijzaak is

Mondmaskers in de klas, handen ontsmetten, hoesten in de elleboog en thuisblijven met een verkoudheid: we moeten allemaal leren samenleven met corona, en voor sommigen is dat zelfs een zegen. Want eigenlijk doet vandaag iedereen wat ze voor mucopatiënten altijd zouden moeten doen. Om de tien dagen wordt in ons land nog een kind geboren met mucoviscidose, de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte. Stan (8), Julie (9) en Lukas (19) getuigen over opgroeien in een wereld waarin een pandemie maar bijzaak is.