Celstraffen tot 9 jaar voor criminele organisatie achter reeks cocaïnelabo’s: “Onder meer gebruik gemaakt van ontwormingsproduct voor honden”

Vijf leden van een Albanese criminele organisatie die zich bezighield met de productie van cocaïne in labo’s en de verkoop van die drugs, zijn op 4 november door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 tot 9 jaar. Dat meldt het Brusselse parket-generaal. Het hof van beroep sprak ook de verbeurdverklaring uit van een vermogensvoordeel van bijna 700.000 euro, van verschillende voertuigen en vuurwapens, en van de in beslag genomen drugs, zo’n 800 kilogram cocaïne en verscheidene zakken onversneden cocaïne.

Het onderzoek naar de bende ging van start nadat een Brusselse groothandel in verfproducten een verdachte aankoop van 1.000 liter aceton meldde. Na onderzoek bleek dat de bende die aceton gebruikte om van het basisproduct cocaïne gebruiksklare ‘pure’ cocaïne te maken. Het basisproduct werd door de bendeleden in grote hoeveelheden opgehaald in Nederland, bij voor het gerecht onbekende leveranciers. Bij het versnijden van de cocaïne zou onder meer gebruikgemaakt zijn van tetramisol, een ontwormingsproduct voor honden.

770 kilo cocaïne

Op 10 maart 2020 viel de politie binnen in verschillende appartementen, woningen en garageboxen in Bierbeek, Zaventem, Jette, Ganshoren, Schaarbeek en Brussel. Bij die huiszoekingen werd naast 583.350 euro, 770 kilo cocaïne en vijf handvuurwapen met munitie ook een volledige en minutieus bijgehouden boekhouding ontdekt.

Daaruit kon de politie de grote omzet van de bende afleiden. De bende werkte in drie periodes, van half juli 2019 tot september 2019 was er een actief labo in Bierbeek, van oktober 2019 tot december 2019 in Brussel en van februari tot maart 2020 in Zaventem. Telkens werd onder valse identiteiten een pand gehuurd, waarbij de huur meteen voor een jaar betaald werd.

De Leuvense correctionele rechtbank veroordeelde begin juli het kopstuk van de bende tot negen jaar cel, terwijl acht andere verdachten gevangenisstraffen straffen tussen drie en zes jaar kregen opgelegd. Het kopstuk en vier andere verdachten gingen in beroep maar op 4 november veroordeelde het Brusselse hof van beroep hen tot gevangenisstraffen van 6 tot 9 jaar.

Productieproces minutieus bijgehouden

“Het gaat om feiten van georganiseerde en internationale criminaliteit waarmee groot geldgewin gepaard gaat”, zegt Ann Schoonjans, persmagistraat van het Brusselse parket-generaal. “In de cocaïnelabo’s werd de basiscoke vermengd met aceton en andere chemische middelen waarna het gedroogd en geperst werd in blokken zuivere cocaïne, om deze vervolgens op de markt te brengen. Het productieproces werd minutieus bijgehouden. Huurwoningen werden ingericht als cocaïnelabo’s of als stockageplaats voor de cocaïne. De bende deinsde er niet voor terug geweld te gebruiken of bedreigingen te uiten.”

“Het produceren en verhandelen van cocaïne vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en voor de veiligheid voor de samenleving”, gaat de persmagistraat verder. “Het is bovendien zeer ontwrichtend voor de legale economie. Het Openbaar Ministerie is daarom zeer streng en onwrikbaar in de vervolging en in zijn vordering tot bestraffing van dergelijke feiten.”

De villa in Zaventem die door de bende gebruikt werd, kwam afgelopen zomer opnieuw in opspraak, toen de politie er op 11 augustus een cannabisplantage van 959 planten aantrof. Die zou weliswaar het werk zijn van een andere criminele organisatie.