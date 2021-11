Eden Hazard had matchritme nodig, maar is plots al teruggekeerd naar Real Madrid: wat is er aan de hand?

Wat moeten we hiervan denken? Eden Hazard (30) zocht speelminuten nu hij bij Real Madrid op een dood spoor zit en opeens geeft hij toch verstek voor vanavond. Bondscoach Martinez suste dat het niet om een medische kwestie gaat en dat dit was afgesproken, maar dit was toch het oorspronkelijke plan niet? Vorige week zei hij nog: “Eden is niet het type dat ritme opdoet op het trainingsveld.” De indruk wordt nu versterkt dat de dribbelaar geen twee matchen op rij aankan.