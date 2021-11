VS veroordelen Rusland wegens een anti-satelliettest: “Gevaarlijk en onverantwoord”

Rusland heeft maandag een “gevaarlijke” en “onverantwoorde” test inzake het uitschakelen van een satelliet uitgevoerd, zo heeft het State Department bekendgemaakt, daarbij de test, in het jargon ASAT, “veroordelend”. De proef bracht het Internationaal Ruimtestation en zijn zeven opvarenden in gevaar.

Rusland heeft van op de grond een vernietigde raket afgevuurd op één van zijn eigen satellieten.

Er zijn meer dan 1.500 traceerbare brokstukken ruimteschroot ontstaan, met daarbovenop honderdduizenden kleinere brokstukken die de belangen van alle landen in gevaar brengen, zei woordvoerder Ned Price op een briefing in Washington. “Deze test zal het risico voor astronauten en kosmonauten in het Internationaal Ruimtestation aanzienlijk vergroten, net als voor andere bemande ruimte-activiteiten”, beklemtoonde hij.

De zeven opvarenden van het ISS, onder wie twee Russen, hebben maandag omwille van gevaarlijk dicht passerend ruimtepuin tijdelijk plaats moeten nemen in hun “reddingssloep”, de Amerikaanse Crew Dagron en een Russische Sojoez. Er zouden nog steeds luiken in de spacemeccano gesloten zijn.