Een klein uur voor de Rode Duivels nemen de Belgische beloften het vanavond (20.05 uur) op tegen Schotland in hun kwalificatiewedstrijd voor het EK U21 in 2023. De jonge Duivels van Jonge Duivels kunnen zich tegen Schotland kwalificeren voor EK in 2023 Mathijssen staan met een knappe vijftien op vijftien op kop in hun poule en kunnen zich in Dundee al verzekeren van een ticket voor het EK.

Als Yari Verschaeren en co. vanavond winnen tegen Schotland en Denemarken – de tweede in de stand – verliest van Turkije, zijn de Belgische beloften zeker van hun deelname aan het EK. Ook als de Duivels tweede eindigen in hun poule, is de kwalificatie nog mogelijk. “Maar we gaan voor de rechtstreekse kwalificatie. Het zou gek zijn als we dat nu niet zouden doen”, vertelde Jacky Mathijssen al na de zege tegen Turkije.